Онлайн «Отряда самоубийц» в Steam опустился до 200 человек

В конце марта игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» получила первый сезон с новым контентом. В тайтле появился Джокер, свежие задания, виды врагов, оружие и множество косметики. Однако проекту это не помогло.

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Онлайн «Отряда самоубийц» в Steam продолжает неуклонно снижаться, поэтому последние дни число одновременных пользователей не превышает и 250 человек. Скорее всего, никакие обновления уже не смогут вернуть интерес аудитории к тайтлу.

Напомним, ранее из финансового отчёта Warner Bros. стало известно, что «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не оправдал ожиданий компании. Экшен растерял практически всю свою аудиторию буквально за месяц после релиза.

Игра вышла 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series.