Российская студия анонсировала хоррор «Полигон Реальности»

Российская студия Dark Games DGG разрабатывает хоррор под названием «Полигон Реальности». Разработчики планируют выпустить игру в октябре этого года в Steam.

© Dark Games DGG

Игрокам предстоит оказаться в подземном комплексе и разгадать загадки своего прошлого. Однако есть нюанс — в комплексе обитают различные существа: от безобидных до опасных.

Действия игрока будут влиять на локации и геймлей, а соответственно и на концовки. Чтобы выжить геймерам придется учитывать особенности различных существ.