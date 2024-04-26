Старая Nintendo DS оказалась у японцев популярнее PlayStation 5

В Японии игровые консоли Nintendo обходят по популярности PlayStation 5. Об этом сообщает портал Automaton-Media со ссылкой на исследование компании SHIBUYA109 Entertainment.

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Согласно опросу с множественными вариантами ответа, японцы в возрасте от 15 до 25 лет по большей части отдают предпочтение при выборе игровых устройств смартфонам — на них играют 94,7% опрошенных японцев. На втором месте оказалась портативная консоль Nintendo Switch (38,5%), тогда как на третьем — персональные компьютеры с долей 33,2%.

Планшеты в качестве игрового устройства используют 26,5% опрошенных, а еще 12,2% — старую портативную консоль Nintendo DS. Актуальные домашние консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S набрали еще меньше голосов.

Согласно исследованию, 80% молодых японцев играют в видеоигры. При этом 44,9% из них играют каждый день и проводят за экраном в среднем 100 минут в день.

Отсутствие на верхних позициях PlayStation объясняется тем, что не каждый подросток может позволить себе покупку PlayStation 5 ввиду ее высокой стоимости, так как в среднем молодежь тратит на игры за год 10,4 тыс. йен (около 6,1 тыс. руб.). Таких денег хватит лишь на покупку одной игры для приставки Sony. Вместо этого предпочитает бесплатные игры, шутеры и малобюджетные игры, которые пользуются популярностью среди стримеров.