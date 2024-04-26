Авторы Exodus рассказали о компаньонах и роли Мэттью Макконахи

На официальном канале ролевого боевика Exodus (2024) вышел ролик с ответами на популярные вопросы. Творцы из студии Archetype Entertainment, основанной разработчиками Dragon Age: Origins и Baldur’s Gate, рассказали про ключевые игровые механики и роль актёра Мэттью Макконахи в сюжете.

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Оказалось, что его персонаж будет сопровождать игроков вплоть до самого эпилога. В характере героя будут некие неожиданные черты, а его действия окажут огромное влияние на сюжет. Что касается работы с Макконахи, то в Archetype оказались довольны сотрудничеством и высоко оценили энтузиазм актёра.

Большинство из представленных в Exodus созданий родом с Земли, но за многие годы они эволюционировали и стали похожи на «инопланетян». Особое внимание разработчики уделили «Пробуждённым». Это опасные противники, представляющие из себя животных с высоким интеллектом и уникальными навыками. Например, свинья Шарлотта может общаться с людьми с помощью телепатии.

Будут на стороне игроков и компаньоны. Пополнить отряд получится существами разных видов и рас, но одной из отличительных черт вселенной Exodus стало то, что все существа имеют корни с Земли. При этом за тысячи лет эволюции некоторые создания стали разительно отличаться от своих предков.

Ранее разработчики затронули важную тему об относительности времени. Его замедление станет единственным противником, с которыми у игроков не будет возможности справиться. Однако пока стоит дождаться даты выхода. Она неизвестна, но Exodus готовится к релизу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.