Игроки недовольны некстген-патчем для Fallout 4

Вчера, 25 апреля, Bethesda выпустила некстген-патч для Fallout 4. Обновление было предназначено не только для консолей, но и для ПК. И, несмотря на добавление новых квестов и исправление ошибок, геймеры все равно остались недовольны.

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ПК-игроков расстроил слишком маленький патчноут. По мнению некоторых из них, студия не исправила ничего существенного, и многие ошибки продолжают портить геймплей вот уже девять лет.

Долю критики получила и поддержка ультрашироких мониторов. Дело в том, что Bethesda не адаптировала интерфейс и настройки FOV под новые разрешения, из-за чего меню банально растягивается по экрану.

Не обошли вниманием геймеры и новый контент. Несмотря на то, что студия бесплатно добавила в игру несколько квестов и новых типов оружия и брони, фанаты все равно остались недовольны. Потому что мало!

Однако главной проблемой для пользователей стали моды. Как это обычно и бывает, после патча большинство модификаций перестали работать. Теперь нужно ждать, пока авторы не адаптируют свои работы под новую версию игры.

Fallout 4 доступна на ПК и консолях обоих поколений.