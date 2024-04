Blizzard внезапно отменила BlizzCon 2024

Blizzard внезапно объявила о том, что в этом году не станет проводить конференцию BlizzCon 2024. Причины такого решения не разглашаются, однако студия уверяет, что размышляла над этим целый год:

После тщательного обдумывания в течение последнего года мы в Blizzard приняли решение не проводить BlizzCon в 2024 году. Это решение не было легким, поскольку BlizzCon остается очень важным событием для всех нас, и мы знаем, что многие из вас ждут его с нетерпением.

Студия при этом уже запланировала различные мероприятия по отдельным играм. К примеру, геймеров ждут полноценные презентации World of Warcraft: The War Within и Diablo 4: Vessel of Hatred. Также компания собирается посетить все крупные выставки вроде Gamescom.

На фоне такой активности отмена собственной конференции выглядит очень странно. Возможно, у Blizzard просто нет никаких крупных анонсов, которые оправдали бы проведение BlizzCon 2024. Или же у студии какие-то серьезные проблемы, о которых мы не знаем.