Южнокорейский экшен Stellar Blade вышел эксклюзивно на PS5

Южнокорейская студия Shift Up выпустила свой экшен Stellar Blade эксклюзивно на PlayStation 5 и без цензуры во всех странах.

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Напомним, что журналисты похвалили новинку за сражения и графику, но поругали за сюжет и персонажей. На агрегаторе Opencritic игра получила 83 балла — её рекомендует 87% рецензентов на основе 76 обзоров, а на Metacritic — 82 балла на основе 114 обзоров.

Тем временем эксперты Digital Foundry порекомендовали проходить Stellar Blade в режиме производительности.

В Shift Up уверены, что Stellar Blade одинаково понравится любителям сражений и любителям приключений, а также опытным геймерам и абсолютным новичкам. Говоря о битвах, геймдиректор игры Ким Хён Тэ посоветовал привыкнуть к парированию и уклонам на ранних этапах игры.

При этом в действиях есть временной лаг, задержка около 0,05 секунды — от нажатия кнопки до движения персонажа. Дело в том, что разработчики Stellar Blade не хотели, чтобы Ева совершала внезапные действия — это не подходит выбранному стилю анимации. По словам геймдиректора, в будущем систему могут улучшить, если она не понравится игрокам.