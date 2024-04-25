Star Wars Jedi: Survivor вышла в подписках EA Play и Game Pass

25 апреля разработчики экшена Star Wars Jedi: Survivor добавили игру в подписку EA Play. Ко всему прочему, тайтл стал доступен в сервисах Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

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Напомним, действия Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Fallen Order. По сюжету, джедай Кэл Кестис расстался с Цере Джандой, Меррин и Гризом, чтобы продолжить свою битву против Империи в качестве бойца Сопротивления.

Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Проект получил неплохие отзывы от игроков и прессы.

Также в начале апреля подписка EA Play сильно подорожала в ряде стран. К примеру, в турецком регионе PS Store её стоимость увеличилась почти в шесть раз.