Актер озвучки Gears of War подогрел слухи об анонсе новой части

Лиам Джеймс Макинтайр, исполнитель роли JD в играх Gears of War, намекнул на некоторые новости по серии этим летом.

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Отвечая на вопрос одного из фанатов, актёр признался, что не знает о судьбе своего персонажа, но отметил, что все подробности мы, вероятно, сможем узнать уже в июне.

Это далеко не первые слухи о потенциальной новой части Gears of War. Ранее в этом месяце о скором анонсе Gears 6 рассказывали известный журналист и инсайдер Джефф Грабб и главный редактор The Verge Том Уоррен.

Ожидается, что следующая трансляция Xbox Games Showcase пройдёт 9 июня.