«Блестящий дебют»: критики остались в восторге от экшена Stellar Blade
Динамичный экшен с сексуальной главной героиней Stellar Blade выйдет только под конец недели, однако ряд журналистов уже успели пройти тайтл. Оценка игры на Metacritic составила 81 балл из 100, а на OpenCritic она оказалась чутка выше — 84.
В качестве достоинств проекта рецензенты выделили сложные сражения, разнообразные уровни, богатый простор для кастомизации главной героини и масштабность экшена.
Stellar Blade присоединилась к солидному списку эксклюзивов PlayStation 5. Игра впечатляет непростыми сражениями и фантастическим миром.
Из минусов обзорщики назвали неотзывчивое управление в платформинговых сегментах и затянутые в некоторых местах бои.
Stellar Blade великолепна во многих аспектах, но скучные персонажи, тусклый сюжет и поверхностные ролевые элементы не позволяют ей встать наравне с лучшими представителями жанра.
События проекта развернутся в далёком будущем. Земля разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти выживших.
Релиз Stellar Blade на PS5 состоится 26 апреля.