Названа дата релиза Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

В онлайн-магазине App Store обозначилась дата релиза игры Zenless Zone Zero - 4 июля.

Ее разработкой, напомним, занимается китайская компания miHoYo, наиболее известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Проект был анонсирован весной 2022 года - с тех пор в экшене прошло несколько тестирований, последнее из которых закончилось 17 апреля.

Zenless Zone Zero планируется к распространению по условно-бесплатной модели.

Помимо iOS, среди целевых платформ заявлены ПК, PlayStation и Android, но когда конкретно будут выходить версии для них, пока неизвестно.