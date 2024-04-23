Названа дата релиза Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact
В онлайн-магазине App Store обозначилась дата релиза игры Zenless Zone Zero - 4 июля.
Ее разработкой, напомним, занимается китайская компания miHoYo, наиболее известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail.
Проект был анонсирован весной 2022 года - с тех пор в экшене прошло несколько тестирований, последнее из которых закончилось 17 апреля.
Zenless Zone Zero планируется к распространению по условно-бесплатной модели.
Помимо iOS, среди целевых платформ заявлены ПК, PlayStation и Android, но когда конкретно будут выходить версии для них, пока неизвестно.