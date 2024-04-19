На iPhone разрешат запускать игры с PlayStation и SEGA

Разработчики эмулятора Provenance объявили о скором выходе своего приложения для пользователей iPhone в App Store. Об этом сообщает портал iMore.

Ранее эмулятор был доступен только на взломанных iPhone через магазин AltStore и ручную установку IPA-файла. Благодаря появлению приложения в App Store владельцы iPhone смогут запускать на смартфоне игры для первой Sony PlayStation, сразу нескольких поколений SEGA (Master System, Mega Drive, Genesis и других), Nintendo (NES, SNES, GB, GBA) и прочих приставок, в том числе Atari и Neo Geo Pocket.

Руководитель проекта Джозеф Маттиелло подтвердил активную работу над интеграцией Provenance в App Store, однако конкретные сроки релиза пока не объявлены.

Apple с 5 марта 2024 года разрешила разработчикам эмуляторов публиковать в App Store свои приложения, позволяющие запуск ретроигр. Однако такие приложения не должны предлагать пиратские копии игр. В случае нарушения условий Apple может удалить эмулятор из своего магазина. Загружать такие приложения могут пользователи по всему миру.