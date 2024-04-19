Тодд Говард подтвердил будущие «хорошие обновления» по Starfield

Тодд Говард, исполнительный продюсер Bethesda, затронул тему Starfield в развёрнутом интервью о сериале Fallout. Напомним, что там геймдизайнер рассказал о каноничности Fallout: New Vegas и хронологии постапокалиптической вселенной. Что касается космического приключения, то разработчики имеют на него различные планы.

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Говард пообещал «хорошие обновления» касательно Starfield. Их должны анонсировать уже в скором времени, но конкретные детали Тодд уточнять не стал. Зато известно, что в этом году для космического приключения должно выйти дополнение Shattered Space, а в будущем Bethesda планирует добавить поддержку модификаций.

Не мог Говард упомянуть и один из локомотивов компании — серию The Elder Scrolls. Тодд подтвердил, что разработчики сосредоточены на создании The Elder Scrolls VI, но говорить конкретные даты он не собирается. А ещё большая работа проводится над Fallout 76 — многие фанаты заново открывают для себя многопользовательский проект.

Интервью было посвящено сериалу Fallout, премьера которого состоялась ранее в этом месяце. Шоу заслужило тёплый приём, поэтому его уже продлили на второй сезон.