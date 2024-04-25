Игры в ChatGPT: во что стоит поиграть с чат-ботом

ChatGPT может не только помочь в программировании и других задача — он также позволяет играть в простенькие текстовые игры. Портал makeuseof.com рассказал, во что стоит поиграть через ChatGPT, если выдастся минутка.

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Murder Mystery Mayhem

Одна из самых популярных игр в магазине ChatGPT. Murder Myster Mayhem — процедурно-генерируемый детектив, где игрок может примерить на себя роль сыщика. ИИ придумывает ситуацию, в том числе картинку места преступления и шесть подозреваемых, включая их имена, роли и потенциальные темы для допроса. А игроку предстоит расспросить их, найти нестыковки в показаниях и отыскать критические улики.

Oregon Trail

Смерть от дизентерии в Oregon Trail давно стала мемом, и теперь этот опыт можно пережить заново в ChatGPT. Для контекста, Oregon Trail — одна из первых образовательных игр, и посвящена она тяжелому путешествию американских поселенцев. Игрок может выбрать персонажа и закупить припасы, после чего Oregon Trail отправляет его навстречу интерактивным событиям. По сути, это текстовый квест, где время от времени можно решить, куда отправиться и как решить ту или иную проблему.

Покер

ChatGPT позволяет сыграть с ИИ в стандартный техасский холдем с 10 000 фишек. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не исчерпает весь запас кредитов. Единственная проблема в том, что ИИ, кажется, повторяет решения живого игрока, что делает игру более предсказуемой.

Console GPT

Довольно необычный проект, который задействует сразу два ИИ. Сначала пользователь должен запустить Console GPT Glif, чтобы сгенерировать собственный «картридж» с игрой: он создается по текстовому описанию. После этого картридж запускается в Console GPT — и вы получаете уникальную ностальгическую игру с пиксель-артом.

Cute Little Zombies

Наконец, Cute Little Zombies — текстовый квест, где можно пережить собственный маленький зомби-апокалипсис, выбрав один из восьми сценариев. Игра примечательна даже не симпатичными иллюстрациями, а тем, что выборы игрока не ограничены статичными вариантами: вы можете дать собственный ответ, что сделает прохождение чуть более уникальным.