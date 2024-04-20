Sony навсегда отключила серверы платформера LittleBigPlanet 3

Компания Sony объявила о закрытии серверов LittleBigPlanet 3 на PS4. Это значит, что геймеры больше не смогут получить доступ к пользовательскому контенту, опубликованному в Сети. Однако игроки всё ещё смогут пройти сюжетную кампанию и создавать собственные уровни локально.

© SONY

Серверы LittleBigPlanet 3 отключили в начале 2024 года из-за «непредвиденных проблем». Спустя несколько месяцев разработчики из Sumo Digital так и не смогли включить их обратно, хотя сперва заявляли, что ситуация носит временный характер.

LittleBigPlanet 3 — последняя на данный момент часть серии платформеров, в которой можно создавать собственные уровни и делиться ими с другими игроками. Проект вышел осенью 2014 года на PS3 и PS4, получив положительные отзывы от критиков и геймеров.