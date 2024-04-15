Возрожденная Life Is Feudal MMO вернется в Steam уже на этой неделе

Авторы новой версии Life is Feudal: MMO сообщили, что возрождённая версия многопользовательской выживалки вернётся в Steam уже 18 апреля.

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Сама игра была перезапущена в 2023 году — до этого студия BitBox объявляла о закрытии серверов первой версии Life is Feudal в 2021-м из-за конфликта с неким издательством.

После перезагрузки авторы из Long Tale Games запустили бета-тест новинки, которая перешла на модель подписки и избавилась от всех механик pay-to-win. Изначально свежая версия выживалки была доступна только на платформе издателя LGT, но скоро её можно будет оценить и в Steam.

В честь подобного хода авторы объявили, что фанатов ждёт кампания «для восстановления баланса», которая нацелена на игроков-ветеранов.

Пользователи, которые совершили покупки в предыдущей версии игры, получат монеты LiF Coins — их можно использовать для приобретения подписки на игру.

По словам директора издательства Евгения Ромина, подобная акция была создана в качестве благодарности игрокам:

Мы невероятно рады представить Life is Feudal: MMO более широкой аудитории через Steam и поддержать наше сообщество кампанией по восстановлению баланса. Эта акция направлена на то, чтобы выразить благодарность игрокам, и является частью нашей глобальной инициативы по обеспечению справедливого и плодотворного игрового процесса для каждого пользователя.

Авторы отметили, что после перезапуска игру значительно доработали — ей исправили баланс и устранили разные ошибки. Кроме того, в MMO добавили новые профессии, задания, механики, предметы и так далее.

Ещё разработчики внедрили механики голосового чата, античита и не только. В дальнейшем создатели планируют выпустить крупные обновления, куда войдут новая карта и различные улучшения. Релиз новинок запланирован на середину года.

Не так давно авторы ещё выпустили свежий дневник разработки и ответили на вопросы фанатов.