У геймеров стали отбирать закрывшуюся игру Ubisoft

Компания Ubisoft начала отзывать лицензии на игру The Crew у некоторых геймеров в лаунчере Ubisoft Connect. Жалобы на это появились в социальных сетях, на Reddit и форуме ResetEra, сообщает портал DTF.

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Игроки подтвердили эту информацию, опубликовав скриншоты с уведомлениями о потере доступа к игре. В них Ubisoft предлагает пользователям «заглянуть в магазин, чтобы продолжить приключения». Пока неясно, по какому принципу компания отзывает лицензии, так как лицензии были отозваны лишь у некоторых геймеров, тогда как другие сохранили доступ к игре.

При этом The Crew по-прежнему можно запустить даже после того, как лицензия была отозвана. Для этого необходимо напрямую открыть исполняемый файл в папке с игрой. Однако в таком случае проект будет работать в демонстрационном режиме, так как серверы игры закрыты.

Игроки считают действия Ubisoft незаконными, так как Ubisoft не предложила им никакой компенсации. Часть геймеров призвала поддержать инициативу блогера Росса Скотта, который выступает против закрытия серверов видеоигр после окончания срока поддержки.

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