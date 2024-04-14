В Китае владельцы видеокарт RTX 4090 потеряли гарантии на ремонт в силу санкций

Американские санкции, в силу которых в КНР запрещены поставки флагманских видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 и многая другая продукция ведущих производителей, повялили и на сервисное обслуживание.

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Китайские пользователи дорогих моделей видеокарт Nvidia, в частности, GeForce RTX 4090 не могут отремонтировать устройства по гарантии в случае серьёзной поломки. В таких случаях сервисные центры отправляют поломанные видеокарты ведущих вендоров — Nvidia, Asus, MSI, Gigabyte и других — на Тайвань, но получить обратно карту уже не получится, так как поставки запрещены санкциями.

Тогда владелец получает деньги, но открытым остаётся вопрос, сможет ли пользователь купить новое устройство по прежней цене. На практике — нет.