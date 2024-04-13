Авторы The Crew начали отбирать у геймеров лицензию на игру

31 марта создатели аркадной гонки The Crew из студии Ubisoft отключили серверы игры. Пользователи теперь не могут насладиться как онлайн-режимом, так сюжетной кампанией. После данного решения компания подверглась критики со стороны фанатов.

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Теперь ситуация обострилась ещё больше, поскольку разработчики начали отбирать у пользователей лицензию на игру. Об этом начали массово сообщать геймеры на форуме Reddit и в соцсети X (ранее Twitter), подкрепляя свои слова скриншотом из лаунчера Ubisoft.

Отмечается, что The Crew можно запустить даже после отзыва лицензии, открыв файл с игрой через корневую папку. Но это не имеет никакого смысла, ведь серверы закрыты. Сама Ubisoft ситуацию пока никак не прокомментировала.

The Crew поступила в продажу 2 декабря 2014 года и рассказывала о гигантском гоночном фестивале, который проходит по всей территории США.