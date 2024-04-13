Для «Смуты» пообещали выпустить исправления и масштабное DLC

Разработчики «Смуты» в официальном VK-сообществе раскрыли планы на ближайшее будущее относительно отечественной исторической игры.

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На следующей неделе выйдет очередной хотфикс, который должен решить еще несколько внутриигровых проблем. Также авторы обещают выпустить к началу мая патч, посвященный исправлению известных проблем, в том числе оптимизации, общему техническому состоянию «Смуты».

«Мы работаем и над образовательным режимом «Смутное время», и также на следующей неделе планируем выпустить патч, который исправит большое количество выявленных проблем: как внутриигровых, так и технических», — заявили разработчики.

В будущем авторы «Смуты» планируют выпускать патчи с периодичностью раз в две недели и намерены параллельно с этим готовить три больших обновления, которые будут посвящены важным аспектам игры — боевой системе, игровым локациям и квестам. Подробностями об этом обновлении они пообещали поделиться позднее.

Кроме того, создатели «Смуты» анонсировали выпустить к концу 2024 года большое дополнение к игре, вероятнее всего, сюжетного, а бесплатный образовательный режим «Смутиное время» — дополнить новыми локациями.

«Смута» — это российская историческая экшен-RPG, действие которой происходит в период смутного времени. Игра вышла 4 апреля и доступна в магазине VK Play по цене в 2 тыс. руб.