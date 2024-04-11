Видеокарты RTX 3050 с 6 и 8 ГБ памяти сравнили в 8 играх

Ютубер Testing Games решил проверить, насколько отличается производительность видеокарт GeForce RTX 3050 с 6 и 8 ГБ памяти, и поделился результатом своего исследования в новом ролике.

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Тест проводился на базе ПК с процессором Core i5 14600K в Starfield, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Alan Wake 2, Red Dead Redemption 2, Avatar Frontiers of Pandora, Hogwarts Legacy и Horizon Forbidden West. Разрешение было выставлено на 1080p.

По итогу эксперимента RTX 3050 с 8 ГБ памяти выдала в каждой игре примерно на 10 FPS больше, чем ее более дешевая версия.

Вот как на ролик отреагировали зрители: