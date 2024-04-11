Авторы крупного мода для Fallout 4 показали свежий тизер

Авторы мода Fallout: Cascadia для Fallout 4 выпустили свежий ролик своего творения, где показали работу с окружением и пару локаций.

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В рамках мода пользователи смогут исследовать массивные руины Сиэтла и снова встретят представителей Новой Калифорнийской Республики. Кроме того, фанатов вселенной ожидают дополнительные виды врагов, фракций и ещё они увидят разных ярких персонажей.

Сам мод представляет собой огромный долгострой, работа над которым развернулась ещё в 2016 году.

С тех пор создатели выпустили несколько роликов о создании музыки, а до этого в 2021 году они показали контентное наполнение новинки. При этом пока авторы всё ещё разыскивают себе дополнительных творцов в команду, а точной даты релиза у мода нет — вряд ли выход состоится в ближайшее время.

Зато совсем скоро по вселенной выйдет другой огромный мод под названием Fallout: London, которую в шутку называют «Fallout 4,5» — на прохождение новинки может уйти до 25 часов, причём в процессе игроки встретят разные фракции с «серой моралью» в стиле Fallout: New Vegas.

Релиз самой модификации состоится уже 23 апреля — в этом году, кстати, ожидается и релиз официального обновления Fallout 4 для некстген-консолей.

Кроме того, сегодня, 11 апреля, состоялся релиз первого сезона сериала Fallout на Amazon, разработкой которого занимались создатели «Мира Дикого Запада».

Сюжет шоу рассказывает новую историю трёх героев во вселенной — сериал уже успел получить довольно высокие отзывы критиков. А ещё, судя по всему, его уже продлили на второй сезон, хотя официально пока об этом не объявляли.