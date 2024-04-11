Карточный рогалик Slay the Spire получит вторую часть

Студия Mega Crit анонсировала продолжение своего карточного рогалика Slay the Spire — Slay the Spire 2. Игра выйдет в ранний доступ в Steam в 2025 году.

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В Slay the Spire 2 игроков ждут новые герои со своими уникальными наборами карт, механиками и характерами. В Шпиле тоже многое изменилось: новые противники, боссы, события и сокровища с постоянном меняющими своё расположение комнатами и предметами.

Разработчики обещают бесчисленное множество различных стратегий прохождения и новые способы игры, о которых расскажут в будущем.

Slay the Spire 2 «переделали с нуля на новом игровом движке» (разработчики перешли с Unity на Unity на Godot), добавив современные функции, новые визуальные эффекты и расширенные возможности для модов. Напомним, что Mega Crit входила в число активных критиков новой политики Unity, из-за которой команда в итоге и сменила движок.