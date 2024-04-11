Джейсон Шрайер рассказал о будущем серии Dead Space

Известный журналист Джейсон Шрайер выпустил свежий материал на Bloomberg, в котором подтвердил заморозку серии Dead Space.

© Скриншот

По его данным, EA Motive потратила «несколько месяцев на обдумывание идей для новой части», но ни одну из них в итоге не одобрили, и сам процесс далеко не зашёл. Отчасти это связано с тем, что ремейку Dead Space (2023) «не удалось достичь внутренних целей». Поэтому часть разработчиков «начала изучать другие идеи», а основная команда Dead Space перешла к сторонним проектам.

При этом, речь в материале идёт именно о новой части серии DS — на неё была «главная надежда». Идея ремейка Dead Space 2, о котором ранее сообщал инсайдер Джефф Грабб, тоже рассматривалась, но фокусом не являлась.

Напомним, Грабб рассказал о том, что Electronic Arts отменила разработку ремейка Dead Space 2 после низких продаж ремейка первой части. Его новость опровергли сами представили EA, подчеркнув, что «история не имеет под собой никаких оснований».

После этого Грабб заявил, что «Dead Space 2 [ремейк] определённо планировался, и у него было кодовое название, но сейчас его не делают».

Шрайер прояснил и эту путаницу. По его словам, «Motive использовала одно и то же кодовое название для описания любого проекта, над которым собиралась работать команда Dead Space».

Он отметил, что проект, о котором идёт речь, никогда не был ремейком Dead Space 2. Вот уже почти год работа Motive не имеет ничего общего с серией. Теперь члены команды помогают с Battlefield, как было объявлено пару дней назад, и трудятся над экшеном про Железного человека Iron Man.

Это далеко не первый раз, когда данные инсайдеров расходятся. В прошлом Шрайер и Грабб делились разной информацией о судьбе ремейка Star Wars KOTOR. Сам проект, как мы теперь знаем, «жив и здоров».