В России рассказали о росте цен на Xbox Game Pass

В российских игровых группах начали сообщать о подорожании подписок Game Pass Ultimate для Xbox и PC (благодарность DTF).

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Рост цен напрямую связан с увеличением стоимости EA Play. Некоторые продавцы уже учли изменения и поделились обновлёнными прайсами. В целом стоимость увеличилась примерно в 5 раз. Новые ценники также начали появляться на других популярных площадках вроде Plati.

Несмотря на рост цен, Game Pass Ultimate, похоже, всё равно остаётся более выгодным предложением, чем, к примеру, та же PS Plus Deluxe. Напомним, что подписки PlayStation Plus подорожали в прошлом году.