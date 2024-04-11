В России рассказали о росте цен на Xbox Game Pass на фоне подорожания EA Play
В российских игровых группах начали сообщать о подорожании подписок Game Pass Ultimate для Xbox и PC (благодарность DTF).
Рост цен напрямую связан с увеличением стоимости EA Play. Некоторые продавцы уже учли изменения и поделились обновлёнными прайсами. В целом стоимость увеличилась примерно в 5 раз. Новые ценники также начали появляться на других популярных площадках вроде Plati.
Несмотря на рост цен, Game Pass Ultimate, похоже, всё равно остаётся более выгодным предложением, чем, к примеру, та же PS Plus Deluxe. Напомним, что подписки PlayStation Plus подорожали в прошлом году.
© Соцсети