Появились первые оценки сериала Fallout — мнения критиков разделились

Западные критики уже посмотрели первый сезон сериала Fallout и опубликовали рецензии. Их мнения разделились — кто-то называет шоу лучшей экранизацией видеоигр, а кто-то сравнивает его с лошадью, которую хочется пристрелить, чтобы она не мучилась. На момент публикации средний рейтинг сериала на агрегаторе Metacritic составил 69 баллов из 100 на основе 19 обзоров. Вот выдержки из некоторых рецензий: Ужасающее и захватывающее отображение Соединенных Штатов, удерживаемых вместе лишь изолентой и чудо-клеем, непоколебимым оптимизмом и сверхжестокой беспощадностью.

Оно сочетает в себе жестокость, романтику, интриги и благоговейный трепет, объединяет людей, машины и мутантов, создавая завораживающую фантазию о конце времен и диком бреде, который за ним последует. Яркий и забавный постапокалипсис, наполненный мрачными моментами и всплесками ультранасилия. Fallout стоит в одном ряду с The Last of Us среди лучших когда-либо созданных игровых экранизаций.

Fallout полностью повторяет сюжет и мир видеоигровой франшизы, хотя запутанное мироустройство может оттолкнуть новичков. По завершении первого сезона возникает не столько чувство предвкушения того, что будет дальше, сколько облегчение от того, что это сумбурное вступление и мучения, связанные с включением в игру эклектичного состава игроков, закончились.

Хочется, чтобы этот мутировавший пони с одним-единственным трюком умер быстрой и мучительной смертью. Судя по отзывам, абсолютно все критики отметили отличный визуал и сочную картинку шоу. А вот сюжет и персонажи устроили далеко не всех. Весь сезон Fallout выйдет 11 апреля в 3 часа ночи по мск. Первую серию можно будет посмотреть бесплатно на Twitch. Заглавное фото: Кадр из сериала