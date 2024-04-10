В базе данных Steam нашли давнее упоминание стратегии Halo Wars 2

База данных Steam таит в себе множество страниц, а иногда и раскрывает детали о невышедших играх и дополнениях. Однако теперь пользователи наткнулись на новое открытие — упоминание стратегии Halo Wars 2, которая так и не добралась до платформы Valve.

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Упоминания были сделаны ещё семь лет назад, когда стратегия только вышла. На компьютерах она легально доступна в Microsoft Store или по подписке Game Pass. Причём первая часть Halo Wars спокойно чувствует себя в Steam. Причина отсутствия второй части в магазине Гейба Ньюэлла неизвестна.

Пользователи уже давно обсуждали возможность релиза Halo Wars 2 в Steam. Они не понимают, почему издатель отказался от возможности выпустить продолжение успешной стратегии в ещё одном магазине.

Релиз Halo Wars 2 состоялся в 2017 году на PC и Xbox One. Игра получила довольно прохладный приём профильных критиков, хотя была номинирована на ряд премий за звание лучшей стратегии в год выхода.