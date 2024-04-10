Цены на расширенные издания Star Wars Outlaws вызвали ярость игроков

Вчера Ubisoft показала сюжетный трейлер Star Wars Outlaws и наконец объявила дату релиза — 30 августа. Вместе с этим были открыты и предварительные заказы, цена на которые серьёзно расстроила простых игроков.

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Стандартное издание стоит 70 долларов и включает в себя лишь базовую версию, а также косметические бонусы в случае оформления предварительного заказа. Однако ради получения сезонного абонемента, куда войдут два будущих сюжетных дополнения, придётся купить Gold или Ultimate издания за 110 и 130 долларов соответственно.

Часть пользователей посчитали такие цены безумными — неизвестно, какого качества будет необъявленный контент для сезонного пропуска. Некоторые прикинули, что за разницу в 40 и 60 долларов можно купить другие полноценные игры, а не ждать DLC. А ещё игроки вспомнили времена, когда расширенные издания стоили максимум 90 долларов.

Многие приняли решение дожидаться скидок и не покупать Star Wars Outlaws на релизе. А столь высокие цены оттолкнули и некоторых пользователей, которые ждали Avatar: Frontiers of Pandora. Кроме того, противники предзаказов предвещают плохую оптимизацию на релизе и другие потенциальные проблемы.

Star Wars Outlaws выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Сюжет расскажет про Кей Весс, которая погрузится в преступный мир «Звёздных войн». А ещё можно ждать знакомых персонажей, включая Джаббу Хатта и Киʼру, которую многие знают по фильму «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

А русскоязычные пользователи могут обрадоваться, что разработчики подготовили русские субтитры. Кроме того, в в игре поятся механики скрытности и даже крупное ограбление. Сам сюжет разворачивается между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».