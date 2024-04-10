Blizzard объявила точную дату релиза World of Warcraft Cataclysm Classic

Команда Blizzard объявила точную дату выхода Cataclysm Classic, очередного дополнения для World of Warcraft Classic. Это произойдёт 21 мая в 01:00 МСК.

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Перед этим, 30 апреля, игроков ждёт предварительное обновление с событием The Shattering of Azeroth. Оно принесёт с собой разнообразные изменения в системах, новые расы и комбинации, возможность изучить профессию «Археология», возможность использовать «Перековку» для улучшения снаряжения и ещё многое другое.

Кроме того, Blizzard раскрыла окна релизов следующих контентных обновлений:

Rise of the Zandalari — июль 2024 года;

— июль 2024 года; Rage of the Firelands — октябрь 2024 года;

— октябрь 2024 года; Hour of Twilight — январь 2025 года.

Ближайшие планы Blizzard на World of Warcraft известны — этот год станет очень важным как для разработчиков, так и для фанатов. А ещё Blizzard ждёт возвращение в Китай.