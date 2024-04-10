Эксперт рассказала о пользе видеоигр для детей

Методист онлайн-школы Skysmart Яна Новикова рассказала, что компьютерные игры могут способствовать улучшению когнитивных способностей и развитию воображения. Она уделила вниманию детской пользы от игр.

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Новикова также отметила, что во время игр развивается стратегические мышление, а вместе с этим растёт уровень социализации

Стратегическое мышление — чтобы победить игроков другой команды, нужно построить стратегию игры для своей — а ещё договориться с товарищами по команде, чтобы они её придерживались, направлять и лидировать процесс. Отсюда плавно вытекает следующий пункт — социализация. В течение игровой сессии ваш ребенок общается с другими игроками. Спорит, подсказывает правильные решения, радуется и огорчается. И неизбежно социализируется.

Кроме того, по ее словам, игры могут быть отличными тренажерами для логики, пространственного мышления и реакции. Если ребёнку некомфортно в реальной жизни и он поскорее хочет вернуться в виртуальный мир, то это тревожный знак, отметила Новикова.