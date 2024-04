Инсайдер рассказал о статусе ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон выведал у своих источников свежую информацию о Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Напомним, что проект был анонсирован в 2020 году, после чего попал в производственный ад.

© Скриншот

Хендерсон подтвердил, что разработка ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, который в 2022 году перешёл в руки Ubisoft Montreal, была полностью перезапущена. Студия не опиралась на наработки Ubisoft Mumbai и Ubisoft Pune, поэтому инсайдер призвал фанатов забыть всё, что они до этого видели или слышали об игре.

Судя по кадрам, которые Хендерсону предоставили его источники, Prince of Persia: The Sands of Time Remake всё ещё находится на ранней стадии разработки. «До релиза, скорее всего, ещё далеко», но конкретные сроки не раскрываются. При этом в прошлом году официально сообщалось, что ремейк прошёл «важный этап разработки».

Полный перезапуск Prince of Persia: The Sands of Time Remake включает более «реалистичный подход», переработку графики, создание новых анимации и механик боя и паркура, перезапись захвата движений, переписанный сценарий и так далее.

Также сообщается, что в проекте больше не принимает участие Юрий Ловенталь. Актёр озвучил Принца в трилогии «Песков времени» 20 лет назад и вернулся к культовой роли для ремейка, когда над ним работали Ubisoft Mumbai и Ubisoft Pune. Почему сотрудничество с Ловенталем прекратилось — неясно.

Хендерсон обратился к Ubisoft перед публикацией своего материала, но компания отказалась комментировать «слухи и предположения».

Напомним, что последней игрой во франшизе Prince of Persia стала метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown.

По данным того же Хендерсона, студия Evil Empire, занимавшаяся контентной поддержкой платформера Dead Cells, разрабатывает новый тайтл Prince of Persia в жанре Roguelite. Его релиз в раннем доступе может состояться в мае.

Анонсирующий трейлер Prince of Persia: The Sands of Time Remake 2020 года