Ролевые и детские игры для смартфонов стали самыми скачиваемыми у россиян

RuStore, российский магазин мобильных приложений, опубликовал анализ игровых предпочтений в стране. Согласно полученным данным, ролевые и детские игры — самые быстрорастущие категории, количество загрузок которых за год удвоилось.

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Самым популярным жанром остаются экшены — на них приходится 12% всех загрузок, за ними следуют симуляторы (10%) и головоломки (9%).

«Город облаков» от китайских разработчиков возглавил чарт в категории ролевых игр. Больше всего скачиваний пришлось на Ленинградскую область (22%), за ней следуют Челябинская (17%) и Московская (16,5%) области. Также в этой категории были популярны Divine Ark и Forge Shop.

Игра «Три кота: Приключения» стала самой скачиваемой детской игрой. Больше всего скачиваний пришлось на Краснодарский край (21%), за ним следуют Красноярский край и Челябинская область (по 20%). «Простоквашино: Детская ферма» и «Развивающие игры с Бодо Бородо» также были популярны.

«Слово Пацана: Воин Районов» (по мотивам популярного телесериала) стала самым скачиваемым экшеном, на долю Красноярского края пришлось 28% всех загрузок.

Grand Mobile и Snake Lite стали самыми быстрорастущими играми в категориях симуляторов и головоломок соответственно.

Наибольшее количество загрузок со всех категорий приходится на Московскую область (20%), Ленинградскую область (8%), Свердловскую область (5%), Краснодарский край (4%) и Новосибирскую область (3%).