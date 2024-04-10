Вышел сюжетный трейлер игры Star Wars Outlaws

Компания Ubisoft выпустила новый сюжетный трейлер игры Star Wars Outlaws.

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Ролик доступен на YouTube.

Видео презентует геймерам главную героиню проекта - авантюристку Кай Весс, которая вместе со своей зверушкой по имени Никс собирается совершить "одно из крупнейших ограблений в истории Внешнего Кольца".

События развернутся между пятым и шестым эпизодами основной саги "Звездные войны".

Релиз запланирован на 30 августа на всех актуальных платформах.

Названы и цены. За стандартное издание просят 70 долларов, за Gold — 110 долларов, за Ultimate — 130 долларов.

В расширенных версиях пользователи получат ранний доступ - с 27 августа - и бонусы в виде "косметики" и сезонного пропуска с сюжетными DLC.