Авторы Destiny 2 выпустили большое обновление «К свету» и показали июньское DLC

Студия Bungie провела прямую трансляцию, в ходе которой показала геймплей финального расширения для Destiny 2 — оно выйдет в июне. Разработчики также представили событие «К свету» (Into the Light), которое доступно игрокам уже сейчас.

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Новое событие содержит экзотические миссии «Час испытания» и «Шепот», три карты для PvP, арсенал прошлых лет и режимы «Пантеон» (бой с рейдовыми боссами) и «Осада» (формат для троих с элементами tower defense).

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

В июне же выйдет большое DLC под названием «Финальная форма» (The Final Shape), которое фанаты восприняли с большим воодушевлением. В нём можно будет комбинировать умения Света и Тьмы, появятся новый тип экзотических предметов и новый тип врагов, которые умеют летать.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

«Финальная форма» выйдет 4 июня, а событие «К свету» доступно уже сейчас.