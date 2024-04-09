Blizzard объявит о возвращении на рынок Китая

Американский разработчик компьютерных игр Blizzard Entertainment и китайская интернет-компания NetEase 10 апреля объявят о возобновлении партнерства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета South China Morning Post.

Как указал собеседник издания, в среду будет объявлено о новой договоренности о дистрибуции продуктов Blizzard в Китае, однако компании понадобится еще около месяца до того, как ее игры вновь станут доступны на китайском рынке.

Как отмечает источник газеты, активную роль в переговорах Blizzard с NetEase играла компания Microsoft, которая купила ее материнскую компанию - Activision Blizzard - за $69 млрд в прошлом году.

Ранее о возвращении Blizzard на рынок Китая сообщил китайский информационный портал Sina. Интернет-издание Lanjinger также подтвердило эту информацию и уточнило, что игровые серверы могут быть запущены в Китае уже этим летом.

Возобновление партнерства Blizzard с NetEase станет возвращением одного из крупнейших разработчиков на самый большой в мире рынок видеоигр после перерыва почти в полтора года. Blizzard и NetEase приостановили сотрудничество в январе прошлого года: тогда они не смогли договориться об условиях продления своего 14-летнего партнерства. После этого Blizzard приостановила поддержку на китайском рынке большинства своих игр, включая World of Warcraft, StarCraft, Overwatch, Diablo и Hearthstone. Китайская и американская компании инициировали несколько судебных исков в отношении друг друга, однако позже они были отозваны.