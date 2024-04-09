Утекшее фото намекнуло на возвращение игр Blizzard в Китай

Аналитик и блогер CN Wire заявил, что игры Blizzard могут в ближайшее время вернуться в Китай. Ожидается, что Netease объявит об этом уже завтра, 10 апреля.

© Игромания.ру

В качестве подтверждения CN Wire привёл фотографию, на которой легко распознать Дин Лэя, основателя и генерального директора компании Netease. Предполагается, что фото сделано во время его встречи с нынешней главой Blizzard, Джоанной Фарис. После того, как эта новость разошлась по СМИ, акции NetEase выросли на 2,9%.

© Соцсети

Слухи о том, что Blizzard решила возобновить отношения с Netease, появились в конце прошлого года. И время начала предполагаемых переговоров связывают с ключевым событием: уходом Бобби Котика с «вечного» поста главы компании. Ранее ходили слухи, что именно он стал причиной разрыва сотрудничества, и президент компании заявлял, что один тупица может принести колоссальный ущерб.

Сотрудничество NetEase с Blizzard Entertainment длилось 14 лет и завершилось в январе 2023 года. После этого Activision Blizzard якобы искала других партнёров на китайском рынке, вела переговоры с Tencent, ByteDance и Bilibili Games и даже обращалась в телекоммуникационные компании.