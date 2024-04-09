Директор Saber Interactive рассказал о причинах выхода из состава Embracer Group

Мэтью Карч, нынешний глава Saber Interactive и владелец холдинга Beacon Interactive, дал развёрнутое интервью вскоре после отделения студии от Embracer Group. Как оказалось, управленец совсем не жалеет о слиянии в прошлом — первые пару лет в составе Embracer шли так, как планировалось.

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После слияния с Embracer в 2020 году у Saber было два пути развития. Первый — продолжить успех World War Z, создав вторую часть и сделав ещё больше игр по лицензиям. Либо разработчики могли найти партнёра, который бы поддержал стремления Saber и нашёл способ увеличить скорость разработки игр и их вывода на рынок. В значительной степени отделение от Embracer пошло по второму сценарию.

Желание Embracer поглощать студии Мэтью сравнил с «пакмэном». Он также подтвердил, что компании расстались в хороших отношениях и похвалил Ларса Вингефорса. Карч подметил, что между управленцами есть большая разница. Ларс считает, что компании могут работать независимо в рамках одного конгломерата. Мэтью же настаивает на «практичном» подходе.

Продолжая тему Embracer, Карч отметил, что Ларс Вингефорс действительно любит игры и франшизы, а свой бизнес начал с комиксов. Проблемы в конгломерате случились после того, как игровой бизнес поменялся. Из-за этого пришлось принимать трудные решения, включая массовые увольнения и закрытие студий. Мэтью сочувствует пострадавшим сотрудникам Embracer, но прохладно относится к общественному мнению о том, что это своего рода «корпорация зла».

«Очень легко взглянуть на ситуацию со стороны, когда вы не знакомы с людьми, оказавшимися в этой ситуации, или с тем, кто руководит этими людьми, и сделать [неправильные] выводы», — считает Карч.

Среди заслуг Embracer управленец Saber приметил помощь в росте студий. Однако компания была недальновидна в вопросах выпуска некоторых крупных игр — сейчас они закрыты, а разработку, как думает Карч, и вовсе не следовало начинать.

Напомним, что одним из следующих проектов Saber Interactive станет экшен Warhammer 40,000: Space Marine II. Он выйдет в сентябре этого года. Карч считает грядущую новинку лучшей игрой студии, но боится, что отказ от продажи крупной игры за 70 долларов может быть неправильно воспринят пользователями. Они якобы подумают, что экшен «плохого» качества.

Мэтью думает, что в будущем игры по 70 долларов станут лишь частью истории. Это произойдёт из-за того, что компании начнут экономить на производстве игр. Может помочь в этом и искусственный интеллект. Однако в ближайшие годы поток новых игр снизится.