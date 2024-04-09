Для Warhammer: Vermintide 2 скоро выйдет бесплатное обновление с новой картой

Авторы Warhammer: Vermintide 2 объявили, что уже 11 апреля фанаты получат очередное бесплатное обновление под названием A Parting of the Waves, где пользователей ждёт свежая карта и другие дополнительные новинки. Новинка будет доступна на PC, а на консолях появится «позже».

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Обновление должно завершить историю, связанную с гномьим королевством Карак Азгараз, как и продолжить события, которые затрагивают деятельность некроманта Сиенны — её «карьерные» ходы как раз вызвали волну напряжения между героями.

Разработчики специально отметили, что четвёртая и последняя карта не представляет собой ремастер локации из оригинальной Vermintide — игроков ждёт совершенно новая «штормовая» миссия.

Кроме того, в обновлении добавят свежий тип врагов — Воинов Хаоса, которые обладают щитом и булавой. Они будут представлять серьёзную угрозу для персонажей, которым потребуется искать их «уязвимые места».

В начале года авторы Vermintide 2 поведали, что собираются запустить бета-тест долгожданного режима Versus, где должны сражаться две команды по четыре человека (как и бойцы, которыми управляет ИИ).