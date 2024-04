К Disney Games присоединился бывший руководитель из Blizzard

Подразделение Disney, которое занимается играми (Disney Games), пополнило состав руководителей после недавнего вложения 1,5 млрд долларов в Epic Games. В частности, к компании присоединился Рэй Греско, который ранее выступал главой по развитию Blizzard Entertainment — из предыдущей своей фирмы он ушёл ещё до того, как её купила Microsoft.

© Скриншот

За время работы в Blizzard Греско был одним из ведущих специалистов по развитию Overwatch и Diablo III. При этом свою карьеру он начал ещё в студии LucasArts, где работал в качестве ведущего программиста на Star Wars: Dark Forces и Star Wars: Jedi Knight: Dark Forces 2.

В Disney Греско будет отвечать за развитие продуктов, тесно взаимодействуя с Epic Games на своей должности — и помогая командам создавать новые игры и их «вселенную».

Кроме того, бывший вице-президент по играм и интерактивным развлечениям Шон Шоптоу теперь назначен исполнительным вице-президентом Disney Games. Ещё в команду входит Бьорн Торнквист, который перешёл в фирму из Ubisoft прошлой осенью — ранее он занимался технологиями и мультиплеером Tom Clancy’s The Division. Кроме того, он был творческим директором Just Dance Now.

А бывший глава Marvel Games Джей Онг теперь займётся вопросами лицензирования — ранее он работал в Blizzard, EA и Xbox. Он помогал с запуском Marvel Snap, Marvel’s Spider-Man (2018), MARVEL Contest of Champions и MARVEL Strike Force.

Заодно стало известно, что на данный момент мобильные игры Disney установили по всему миру свыше 1,5 млрд раз, а девять франшиз компании смогли собрать свыше 1 млрд долларов прибыли (каждая отдельно).