Saber Interactive помогла 4A Games с работой над новой игрой не по франшизе Metro

Генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч в разговоре с IGN упомянул работу над некой неанонсированной игрой студии 4A Games. Причём она не связана с франшизой Metro («Метро»).

© Скриншот

По словам Карча, 4A Games занималась проектом ещё в 2020 году, когда стала частью Saber под крылом Embracer. Одновременно с этим студия работала и над новой Metro, которая в итоге стала приоритетом. Из-за «недостаточной эффективности бизнеса» на тот момент разработка сразу двух игр не представлялась возможной.

Однако Saber не стала отказываться от идеи 4A Games и помогла создать вторую команду. После этого авторы Metro смогли заняться более полноценным производством своего нового проекта.

В настоящее время 4A Games всё ещё принадлежит Embracer, но, по данным Джейсона Шрайера, она перейдёт в руки Saber. При этом, напомним, что правами на IP Metro обладает PLAION.

Беседуя с IGN, Карч также вновь высказался в поддержку Embracer и её генерального директора Ларса Вингефорса. Глава Saber рассказал, что стороны расстались на хорошей ноте, а Embracer — это никакая не «империя зла», как многие могут думать. При этом он признал, что конгломерат допустил некоторые ошибки в своей стратегии вроде работы над изначально «мёртвыми» играми или масштабной скупки студий.

Что до Saber Interactive, то она, уверен Карч, может делать игры уровня AAA, которые не стоят огромных денег. Однако в студии размышляют над тем, что покупатели вполне могут приравнивать меньшую стоимость игры к низкому качеству.

Сейчас Saber Interactive продолжает работать над Warhammer 40,000: Space Marine II, John Carpenterʼs Toxic Commando и Jurassic Park: Survival. А ещё под её крылом создаётся ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic.