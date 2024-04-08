Журнал Maxim заступился за модель из Stellar Blade после критики IGN France

Подразделение популярного журнала Maxim в Южной Корее выступило в защиту модели Шин Чжэ Ын, которая стала образцом для главной героини Stellar Blade — персонажа по имени Ева ранее раскритиковал автор издания IGN France, чем вызвал скандал в индустрии.

© Скриншот

Автор, который разбирал превью-версию игры, отметил, что Ева якобы похожа на «куклу, сексуализированную тем, кто никогда не видел женщин» — подразумевая, что у персонажа был нереалистичный стандарт красоты.

Заявление подняло волну возмущений среди игроков, которые сразу отметили, что внешность Евы взяли с настоящей модели, а сам генеральный директор Shift Up женат — причём женат он на концепт-художнице студии.

Издание сначала опубликовало пояснение о том, что слова автора «неверно истолковали» — но волна гнева пользователей была так сильна, что IGN France попросту пришлось принести официальные извинения.

Судя по всему, автор скандального текста взбесил не только игроков — журнал Maxim как раз ответил на критику свежим роликом, где ведущая не только обсудила ситуацию, но и напомнила, что сама модель снималась в откровенной фотосессии для издания.

Сам ролик в прошлом уже присутствовал на YouTube, однако новую версию специально сопроводили дополнительными комментариями и субтитрами, чтобы доказать «реализм» подобных стандартов красоты.

Сам геймдиректор Stellar Blade недавно рассказал, что хотел бы видеть больше игрового разнообразия в индустрии. Он считает, что компаниям стоит чаще выпускать одиночные игры для консолей, где в сюжетах будет поставлена «точка». Вероятно, подразумевается, что эти новинки не будут работать по принципу игр-сервисов.

Ранее создатель новинки обсуждал продолжительность игры и подход к платному контенту — говорить о потенциальных DLC пока что рано.

Релиз Stellar Blade состоится на PS5 уже 26 апреля, а 29 марта игра получила демоверсию.