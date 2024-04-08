Сюжет Genshin Impact закончен лишь на 33%

Руководитель команды сценаристов Genshin Impact Сяо Луохао на днях выступил с лекцией в Фуданьском университете в Китае, попутно ответив на несколько вопросов по работе над игрой.

© Чемпионат.com

Ряд заявлений разработчика опубликовал в X пользователь hxg_diluc, затем к этому присоединились другие свидетели события. Среди прочего, Луохао рассказал, что студия уже планирует Genshin Impact 2, но будет работать над ним только после полного завершения первой части.

Судя по всему, до этого ещё очень долго — главный сценарист также указал, что на текущий момент (спустя 3,5 года после релиза) выпущено чуть больше трети от общего запланированного сюжета. Луохао также отметил, что команда сценаристов уже несколько раз обновлялась, но сюжет прописан примерно на два года вперёд, поэтому текучка не вызывает проблем.

При этом Сяо признал, что сейчас Genshin Impact не является главным приоритетом студии. Напомним, к релизу готовится слэшер Zenless Zone Zero, а также продолжается работа над Honkai: Star Rail и Honkai Impact 3rd.

Осторожно, далее в материале могут содержаться спойлеры дальнейшего сюжета Genshin Impact.

Разработчик также раскрыл несколько сюжетных спойлеров: