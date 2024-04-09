Седьмой сезон Battlefield 2042 будет последним

Компания Electronic Arts объявила, что седьмой сезон в Battlefield 2042, который стартовал 19 марта, станет последним для игры.

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Онлайн-шутер продолжит получать обновления с новым контентом, но в другом формате. Разработчики планируют добавлять в Battlefield 2042 отдельные события, различные испытания и новые режимы.

Вместе с тем основное внимание создателей игры из студии DICE переключится на новый проект — они вместе с EA Motive создадут новую команду для разработки следующей Battlefield.

Ранее авторитетный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что новая часть Battlefield расскажет о противостоянии блока НАТО и некой частной военной компанией. Релиз игры якобы намечен на 2025 год, но официального анонса ещё не было.