Появились подробности отмененной игры-сервиса Call of Duty: Zombies

Появились подробности отменённой игры-сервиса Call of Duty Zombies
Ютубер Glitching Queen взяла интервью у бывшего сотрудника Raven Software Майкла Гуммелта, благодаря которому мы не так давно узнали об отменённой Call of Duty: Zombies.
В свежей беседе разработчик раскрыл больше любопытных подробностей о проекте. Напомним, что Call of Duty: Zombies — это игра-сервис, разработка которой велась в период с 2011 по 2012 годы. Дополнительная информация:
- это была игра для 1-4 игроков;
- игра начиналась с «гладиаторской арены в стиле „Безумного Макса“», где игрок сражался с зомби. Судя по всему, бои проходили раунд за раундом;
- в какой-то момент игрок сбегал с арены и отправлялся исследовать открытый мир, попутно сражаясь с зомби и зарабатывая награды. Для некоторых частей мира планировали волны врагов;
- в игре были настраиваемые персонажи и прогрессия;
- для игры планировали микротранзакции на основе Call of Duty: Online и кастомизацию;
- в разработке также использовались технологии Call of Duty: Online;
- поддержка игры осуществлялась бы через сезоны с новым контентом;* это был не прямой порт «старых зомби»;
- это был «весёлый, ламповый и экспериментальный» проект;
- несмотря на инсайдерские слухи, никаких других самостоятельных зомби-игр Call of Duty никогда не планировали.
Кроме того, Гуммелт рассказал о том, что для Call of Duty планировали режимы королевской битвы ещё до релиза той же PUBG. Оставшиеся идеи в итоге нашли свою реализацию в DMZ и других режимах.