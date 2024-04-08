Появились подробности отмененной игры-сервиса Call of Duty: Zombies

Ютубер Glitching Queen взяла интервью у бывшего сотрудника Raven Software Майкла Гуммелта, благодаря которому мы не так давно узнали об отменённой Call of Duty: Zombies.

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В свежей беседе разработчик раскрыл больше любопытных подробностей о проекте. Напомним, что Call of Duty: Zombies — это игра-сервис, разработка которой велась в период с 2011 по 2012 годы. Дополнительная информация:

это была игра для 1-4 игроков;

игра начиналась с «гладиаторской арены в стиле „Безумного Макса“», где игрок сражался с зомби. Судя по всему, бои проходили раунд за раундом;

в какой-то момент игрок сбегал с арены и отправлялся исследовать открытый мир, попутно сражаясь с зомби и зарабатывая награды. Для некоторых частей мира планировали волны врагов;

в игре были настраиваемые персонажи и прогрессия;

для игры планировали микротранзакции на основе Call of Duty: Online и кастомизацию;

в разработке также использовались технологии Call of Duty: Online;

поддержка игры осуществлялась бы через сезоны с новым контентом;* это был не прямой порт «старых зомби»;

это был «весёлый, ламповый и экспериментальный» проект;

несмотря на инсайдерские слухи, никаких других самостоятельных зомби-игр Call of Duty никогда не планировали.

Кроме того, Гуммелт рассказал о том, что для Call of Duty планировали режимы королевской битвы ещё до релиза той же PUBG. Оставшиеся идеи в итоге нашли свою реализацию в DMZ и других режимах.