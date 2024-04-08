Xbox начала в ускоренном темпе работать над консолью нового поколения

В недавнем внутреннем письме, полученном Windows Central, президент Xbox Сара Бонд сообщила, что Microsoft «полным ходом движется вперед» к своей консоли следующего поколения. Эта новость появилась одновременно с объявлением о создании новой команды по сохранению игр для Xbox, демонстрируя приверженность Microsoft как будущему, так и прошлому игр.

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Письмо, подтвержденное Microsoft, подтверждает то, о чем многие подозревали: следующая Xbox находится в разработке. Хотя подробности об аппаратном обеспечении консоли и дате ее выхода пока не разглашаются, Бонд подчеркнул, что это будет «самый большой технологический скачок за все поколение», повторив комментарии, сделанные ранее в этом году. Просочившиеся документы указывают на потенциальный срок выхода в 2028 году, но сосредоточенность Microsoft на разработке может сдвинуть дату.

Пока геймеры с нетерпением ждут нового поколения, Microsoft не забывает о своей богатой истории. Создание специальной команды по сохранению игр свидетельствует о стремлении компании обеспечить обратную совместимость и гарантировать, что обширная библиотека игр Xbox останется пригодной для игры еще для нескольких поколений. Такое внимание к сохранению прошлого и построению будущего подтверждает преданность Microsoft игровому сообществу.