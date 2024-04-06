Авторы «русского Сталкера» показали дизайн бандитов в стиле Fallout

Студия GFA Games опубликовала новый концепт-арт MMO-шутера PIONER, который многие называют «российским Сталкером».

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Авторы показали несколько различных дизайнов бандитов. По сюжету, после катастрофы в глубинах пустынь бандиты стали собираться в группировки. Они используют металлическую броню, созданную при помощи восстановленных профилированных листов, разбросанных по острову. Так как они постоянно нападают на мирных людей, они решили называть себя рейдеры.

Чтобы вы понимали, как серьезно мы подходим к делам — даже рейдеры, что действуют исключительно в пустыне Разбойной Степи, имеют уникальные раскраски и боевые порядки, чтобы поддерживать разнообразие для игрока и держать его в тонусе.

GFA Games Авторы «русского Сталкера» показали агитационные постеры фракций Изначально PIONER должен был выйти до конца 2023-го, но в итоге студия GFA Games отложила релиз до 2024 года.