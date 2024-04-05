В Cyberpunk 2077 всё ещё есть секреты, которые не нашли игроки

В рамках конференции Game Developers Conference квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско пообщался с журналистами издания IGN. В ходе разговора разработчик заявил, что в игре всё ещё есть секреты, которые геймеры не нашли.

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Есть ряд вещей, которые игроки пока не нашли. Или мы не знаем, что их нашли, поскольку кто-то мог их обнаружить сидя дома, и никому об этом не рассказывая.

По словам Саско, ряд таких необнаруженных секретов связаны с телефоном из дополнения Phantom Liberty. Сотрудник студии подтвердил, что многие такие загадки фанаты уже обнаружили, однако докопаться до всех пока не удалось.

Напомним, полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 идёт с января 2024 года. Над игрой работает небольшое подразделение CD Project в Бостоне, где осваивает движок Unreal Engine 5.