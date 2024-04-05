Разработчик The Elder Scrolls Online рассказал про огромное влияние Skyrim

4 апреля The Elder Scrolls Online исполнилось 10 лет. Мэтт Фирор из ZeniMax Online Studio решил рассказать о создании игры. Выяснилось, что The Elder Scrolls 5: Skyrim оказала огромное влияние на многопользовательскую RPG, которая кардинально изменилась в ходе своей разработки.

© Скриншот

Всё дело в том, что разработка TES:O началась ещё 17 лет назад: вскоре после запуска The Elder Scrolls 4: Oblivion, но до релиза Fallout 3. Радикальные изменения в многопользовательскую RPG пришлось внести после релиза Skyrim. В её виртуальном мире находился только один игрок, но даже так стало ясно, что изначальная концепция The Elder Scrolls Online «не была жизнеспособной».

Тем временем разработчики показали дорожную карту празднований, приуроченную к десятилетию The Elder Scrolls Online. Обновления и события будут продолжаться на протяжении 15 месяцев, причём в 2025 году фанатов ждёт как минимум четыре обновления, тематика которых не называется.

Зато известно, что с июля по декабрь выйдут обновления, посвящённые системе жилища и PvP-битвам. До этого в TES:O появится достижение за десятилетний юбилей, а также ряд бесплатных событий и ивентов. Вместе с этим разработчики готовят тематические трансляции и живые мероприятия.