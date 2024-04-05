В Battlefield 5 добавили античит EA Anticheat из EA Sports FC 24

Разработчики шутера Battlefield 5 про Вторую мировую войну добавили в игру новый античит - EA Anticheat. Осенью 2023 года он появился в Battlefield 2042, а до этого — в FIFA 23 и EA Sports FC 24.

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Сам античит работает на уровне ядра, однако компания отмечает, что переход на EA Anticheat никак не повлияет на игровой опыт геймеров. Он также позволит EA лучше справляться с нечестными пользователями и не перегружать сам шутер.

В середине марта авторитетный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что создатели новой части серии планируют выпустить максимально предсказуемую и «безопасную» игру — без серьёзных инноваций в духе Battlefield 2042.

Сроки, дата выхода и другие подробности следующей части Battlefield пока неизвестны.