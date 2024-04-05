Для «Смуты» вышел первый патч
5 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч. Обновление сконцентрировано на исправлении различных багов и ошибок.
Что привнёс патч
- Исправлены баги, связанные с автосейвами;
- Исправлен софтлок, который возникал при одновременном старте диалога с NPC и вызовом лошади;
- Исправлена ошибка, которая на некоторых конфигурациях ПК могла приводить к пропуску ряда 2D катсцен.
«Смута» — российская RPG, посвящённая событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Сюжет игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК.
Чемпионат.com: главные новости